Maurizio, il dramma cucina. La scoperta della sorella: «L'ho visto dalla finestra»

CORRIDONIA «L’avevo chiamato al telefono stamattina ma non mi ha risposto. Mi sono preoccupata e sono venuta a casa. Non sono riuscita ad aprire la porta così mi sono affacciata dalla finestra della cucina e l’ho visto a terra in una pozza di sangue». C’è tutto il dramma della tragedia appena consumata nelle parole di Mariella Zagaglia che ieri mattina ha scoperto il cadavere del fratello Maurizio a casa.