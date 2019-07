Dopo la lite incendiò l'auto dell'ex fidanzata: patteggia un anno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORRIDONIA - Dopo una discussione con la ex le incendiò l’auto, patteggia un anno di reclusione. «Sappi che non la passerai liscia e questa è una promessa», aveva scritto la donna sul proprio profilo Facebook qualche ora dopo il rogo che le aveva distrutto la propria auto. A distanza di quasi un anno dal fatto si è chiuso con un patteggiamento ad una anno (oltre a duemila euro già versati) il procedimento a carico di un ucraino di 24 anni di Macerata. Erano le 6 di mattina del giorno di ferragosto del 2018 quando il giovane raggiunse casa della ex fidanzata a Colbuccaro di Corridonia e appiccò il fuoco alla Fiat Punto di colore blu parcheggiata in via Lombardia.