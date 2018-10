Mobili, sedie e armadi abbandonati in strada Smascherato con le spycam

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORRIDONIA - Mobili, sedie, armadi, abiti, materassi, accatastati nella zona industriale di Corridonia. Individuato, multato e costretto a raccogliere tutto il materiale l’autore di quella che è parsa subito una discarica a cielo aperto. L’uomo è un privato che dovendo lasciare la casa in affitto, invece di trasportare il materiale di scarto nella vicina discarica comunale che dista appena un chilometro, ha pensato bene di ammassare tutto vicino ai cassonetti della raccolta rifiuti. Grazie al pronto intervento della polizia municipale e all’uso delle telecamere installate in zona, si è risaliti all’autore dello scempio che è stato sanzionato con la multa di 60 euro ma soprattutto è stato obbligato a raccogliere i rifiuti e trasportarli in discarica. Non è il primo episodio del genere che capita a Corridonia in tema di abbandono di rifiuti in strada. Grande impegno nell’attività di controllo da parte dei vigili.