Un gruppo di giovani di Corridonia lancia la sfida ai giganti del delivery. Benedetti: «Hanno aderito 50 attività»

CORRIDONIA - Un servizio di consegna a domicilio “etico”. È il sogno di Be Ready Software, azienda tutta made in Corridonia che dal suo quartier generale nel cuore della zona industriale ha dato vita al progetto MyConsegna. Una app che sta sfidando i giganti del settore, come Glovo e Deliveroo, puntando su servizi di prossimità, grande flessibilità e soprattutto commissioni ridotte all’osso.

Be Ready nasce nel 2018 come azienda di sviluppo app, ma quando arriva lo tsunami Covid il gruppo, composto da sei giovani di Corridonia e dintorni, vuole mettere in campo qualcosa di proprio per dare il suo contributo.

«MyConsegna è il primo vero progetto tutto nostro, avevamo sempre lavorato su commissione prima – spiega Manuela Benedetti, iOS Senior del gruppo –. Volevamo realizzare qualcosa che aiutasse le aziende del nostro territorio chiuse durante il lockdown. Entravamo in un settore già affollato da grandi colossi internazionali, ma per noi a fare la differenza sono una maggiore personalizzazione del servizio e un minore costo a carico delle imprese. Ogni azienda sceglie cosa offrire e, soprattutto, noi teniamo appena il 3% di commissione. La app è partita ovviamente da attività locali. Inoltre noi non utilizziamo nostri rider: la gestione della consegna fisica è tutta gestita dall’impresa».

MyConsegna è partita con la sua attività a settembre e oggi raduna una cinquantina tra ristoranti, bar, pizzerie ma anche parrucchieri, erboristerie e persino attività agricole di Corridonia, Macerata, Morrovalle e altri paesi del circondario, smistando un centinaio di ordini a settimana. Un modo per dare voce a chi fornisce prodotti a chilometro zero. «Alcune realtà non le conoscevo nemmeno, è stato bello scoprirle così», ammette Benedetti. Ora la nuova sfida del gruppo si chiama MyMerenda. «Una app per gli studenti che devono organizzarsi per ordinare la merenda di metà mattinata a scuola a bar o pizzerie del paese – aggiunge la sviluppatrice di Be Ready – abbiamo un accordo di massima con l’Ipsia di Corridonia, stiamo ultimando lo sviluppo della piattaforma. Speriamo di partire fra non molto».

