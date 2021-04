Completata la vaccinazione degli ospiti del centro diurno Ciclamino: «Grande professionalità»

CORRIDONIA - Tutti gli ospiti del Centro socio educativo Il Ciclamino, il centro diurno per persone disabili del Comune e gestito dalla Pars, sono stati vaccinati.

«Il ciclo è completo, la prima dose è stata somministrata il 7 aprile e dopo 21 giorni, abbiamo fatto la seconda dose Pfizer - racconta la referente Pars del Centro, Laura Marconi -. Abbiamo vaccinato i 16 ragazzi e 8 operatori Pars del Centro. È andata molto bene, i ragazzi sono stati collaborativi, tutti erano accompagnati dai familiari. La vaccinazione è stata eseguita al Centro, dove i ragazzi si sentono al sicuro. Il dottor Bernardo Cannelli, insieme all’infermiera, ha somministrato la seconda dose del vaccino. Li ringraziamo per la grande professionalità e sensibilità». «Al Comitato dei sindaci - aggiunge l’assessore alle Pari opportunità, Monica Sagretti - abbiamo proposto di ricominciare a integrare le attività quotidiane del Ciclamino anche con gli esperti esterni. Stiamo concertando insieme ad Asur e Ambito territoriale e sociale questa possibilità. Stavamo aspettando proprio la seconda dose per dare una speranza di ripartenza anche per le attività quotidiane e laboratoriali per i nostri ragazzi».

