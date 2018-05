Chiede il biglietto, controllore preso per il collo sul bus aggredito da un marocchino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORRIDONIA - Il controllore del pullman gli chiede il biglietto, lui esibisce una copia dell’abbonamento del fratello e alla contestazione aggredisce il controllore prendendolo per il collo. L’episodio è avvenuto ieri attorno alle ore 13,45 all’interno di un mezzo del Contram in servizio a Corridonia. Protagonista del fatto un trentacinquenne di origine marocchina residente a Macerata, che stava recandosi al lavoro. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Corridonia intervenuti sul posto, l’uomo aveva preso il pullman per recarsi alla ditta dove lavora nella zona industriale di Corridonia, quando, ormai alla fine del tragitto e si apprestava a scendere, è stato avvicinato dal controllore che gli ha chiesto di vedere il biglietto. L'aggressore è stato denunciato. Il controllore, invece, è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Tolentino, dove i sanitari lo hanno curato per le escoriazioni al collo e a un braccio e gli hanno diagnosticato sette giorni di prognosi.