Controlli con i cani vicino a scuola: due ragazzini trovati con la marijuana

CORRIDONIA - La Compagnia dei carabinieri di Macerata ieri mattina, con l’ausilio delle unità cinofile, è entrata in azione per un controllo nella zona dell’Ipsia di Corridonia.I militari dell’Arma e i cani antidroga hanno controllato numerosi studenti e due di loro sono stati trovati complessivamente in possesso di tre grammi di hashish e marijuana. Si tratta di un diciottenne e di un diciassettenne. Droga che è stato posta sotto sequestro e nei confronti dei due ragazzi è scattata la denuncia alle autorità competenti. L’operazione dell’Arma non è passata affatto inosservata a Corridonia e la notizia dell’accaduto in paese si è immediatamente diffusa a macchia d’olio.