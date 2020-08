Stroncato da un malore a 62 anni l'ex consigliere comunale e commercialista Fabio Pierantoni

CORRIDONIA - Lutto a Corridonia per la scomparsa di Fabio Pierantoni. L’uomo, ex consigliere comunale e commercialista, si è spento ieri all’età di 62 anni a causa di un malore che non gli ha lasciato scampo e che lo ha colpito qualche giorno prima di Ferragosto.

«Una persona sempre attiva all’interno della nostra comunità e per la città di Corridonia – lo ricorda il presidente del Consiglio Nelia Calvigioni -. Si è impegnato molto per portare a Corridonia personaggi importanti che combattono ogni giorno contro la mafia ed era fiduciario della Condotta Slow Food della nostra città dove aveva dato vita a numerosi convegni e presentazioni di libri ed eccellenze; tutta la comunità si stringe intorno al dolore dei suoi familiari per la grave perdita».

I funerali del 62enne si terranno domani, mercoledì, alle ore 10, presso la chiesa parrocchiale di Corridonia. Pierantoni lascia il padre Silvano, la sorella Elena e i fratelli Massimo e Roberto. © RIPRODUZIONE RISERVATA