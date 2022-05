Una ciclista di 35 anni investita da un furgone, trasportata in gravi condizioni all'ospedale di Torrette

CORRIDONIA - Una giovane di 35 anni è stata investita da un furgone mentre si trovava in sella alla sua bicicletta ed è stata trasportata in eliambulanza in gravi condizioni a Torrette. L’incidente è successo intorno alle 18,30 in via Delle Maestranze a Corridonia. La ciclista si trovava in sella a una mountain bike quando, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale di Corridonia che è poi intervenuta sul posto per i rilievi, è stata travolta da un furgone cadendo a terra. Immediatamente è partita la chiamata ai soccorsi e sul posto sono arrivati i sanitari del 118. Questi ultimi, una volta constatate le condizioni della ragazza, hanno allertato l’eliambulanza per il trasferimento all’ospedale regionale Torrette di Ancona. In corso gli accertamenti della polizia locale per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Ultimo aggiornamento: 20:56

