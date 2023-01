CORRIDONIA - Balla da 38 anni l’anima del Ciao Ciao di Colbuccaro che stasera festeggerà il suo compleanno con un multi-evento organizzato nelle varie sale del locale. Era il lontano 1984 quando Enrico e Paolo Raffaeli davano vita al dancing Ciao Ciao nella zona di Passo del Bidollo: tra liscio e musica disco il locale diventa subito un importante punto di ritrovo del Maceratese, tanto che nel 1990 si decide di aggiungere altro spazio con la creazione di una sala Egizia con musica disco.

Nel 1992 il Ciao Ciao si allarga ulteriormente con la terza sala, chiamata Minuit, all’epoca dedicata alla musica dal vivo e nel 1998 la famiglia Raffaeli decide di entrare anche nel settore della ristorazione ampliando ulteriormente gli spazi con il pub ristorante Temple. E nel 2003 l’Egizia si trasforma in Samanà, con i balli latino-americani. Oggi la gestione del locale è passata alla generazione successiva, con in prima fila le cugine Mery e Monica Raffaeli che hanno portato le loro idee all’interno del Ciao Ciao. Tra tradizione e innovazione, l’attività continua nelle tre sale multipista e nel pub-ristorante, facendo del Ciao Ciao uno dei locali notturni più longevi della provincia.

«Una famiglia»

«Siamo una famiglia molto unita e questo sicuramente ha fatto la differenza negli anni – spiega Monica –. Per noi questo è sempre stato il primo lavoro, non lo facciamo per hobby, ma per passione e tradizione. A chi ci chiede qual è il nostro segreto io rispondo Mery e Monica. Siamo cresciute dentro al Ciao Ciao e al momento giusto abbiamo portato le nostre idee grazie ai nostri genitori che ci hanno dato carta bianca. L’altro grande segreto è lo staff. Anche in questo caso con i nostri dipendenti negli anni si è creata una bella famiglia, parliamo di 15-30 persone impiegate a seconda delle serate». Per festeggiare i 38 anni della discoteca stasera si terrà un evento speciale di compleanno con l’orchestra Anna Maria Allegretti nella sala dancing, dj Marco C. nella sala Minuit Disco e con la musica di Manuel Citro e i balli di Magda e Valeria nella sala latina.

Serata storica



Una serata storica nel mezzo di una stagione partita a settembre che sta dando grandi soddisfazioni alle cugine Raffaeli. «È tornata la voglia di uscire e fare festa, stiamo lavorando bene e siamo soddisfatte – commenta Monica –. Chiaramente non siamo ai numeri pre-pandemia, ma non ci possiamo lamentare dopo lo stop del Covid e una mezza stagione come quella passata». In 38 anni, infatti, il Ciao Ciao non ha mai fermato le danze, solo il Covid ha imposto uno stop pesante e prolungato. «Sono stati due anni molto duri, c’è da considerare che questo per noi è il primo lavoro e quindi la prima fonte di reddito – conferma Monica Raffaeli –. Abbiamo ricevuto i ristori statali sì, ma sono serviti esclusivamente per far fronte alle inevitabili uscite. Non è stato facile, ma abbiamo resistito e non abbiamo mollato aspettando la riapertura. La passata stagione ci siamo dovuti fermare nel mezzo, questa volta siamo riusciti a fare da settembre a gennaio finora con buoni numeri, per cui siamo soddisfatte e molto felici di poter festeggiare questo compleanno insieme alla nostra clientela».