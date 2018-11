Va con la moglie a cena da amici: i ladri ripuliscono la casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORRIDONIA - Ladri in azione nell’abitazione di Francesco Spalletti, voce del gruppo musicale Gramonia, una band di sette elementi formatasi agli inizi del 2009 e molto conosciuta nella zona. Al momento in casa non c’era nessuno, il giovane corridoniano e la moglie erano usciti verso le 21 per andare a cena da amici.Quando attorno alle 2 di notte sono rientrati hanno trovato quasi tutte le stanze a soqquadro, diversi cassetti rovesciati e luci accese nelle camere. Il valore del bottino è da quantificare, ma sono sparite sette paia di scarpe da corsa, una serie di orologi sportivi, alcuni abiti, e oggetti in oro e in argento (collanine e braccialetti). Non hanno toccato gli apparecchi tecnologici.