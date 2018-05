In un trolley cinque chili di hashish e tre etti di coca Pusher in manette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORRIDONIA - Nell’ambito dei controlli straordinari per contrastare il diffuso fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri delle stazioni di Corridonia e Monte San Giusto, in collaborazione con i colleghi del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di macerata, di supporto al Nucleo investigativo del comando provinciale di Macerata, hanno tratto in arresto un cittadino marocchino residente a Corridonia, con diversi precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti e alcune rapine . L’atteggiamento guardingo assunto dal giovane ha insospettito i militari che hanno effettuato una approfondita perquisizione personale e domiciliare, che ha permesso di rinvenire nel garage dell’abitazione un trolley con all’interno 5 chilogrammi di hashish in panetti da 100 grammi ciascuno e circa 350 grammi di cocaina all’interno di 3 involucri, oltre al bilancino elettronico di precisione e a 1.800 euro ritenuti provento di spaccio. L’arrestato è stato portato in carcere a Montacuto. L’intensificazione dei controlli posti in essere dall’Arma dei Carabinieri in tutto il territorio della Provincia di Macerata è connessa al diffuso fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti che coinvolge sempre più le fasce più giovani. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni e alta rimane l’attenzione da parte dei militari dell'Arma del comando provinciale.