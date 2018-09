Il cantante dopo il tremendo schianto: «Dentro di me c’è Superman»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORRIDONIA - Non perde il sorriso ed il suo tipico buonumore Daniele Spalletti neppure sul letto dell’ospedale. Lo showman di Corridonia coinvolto nello scontro con un’auto mentre era alla guida della sua Yamaha Virago sta meglio, anche se le ferite riportate nella caduta conseguente all’impatto con la Dacia Sandero guidata da una donna di 70 anni del posto, avvenuto mercoledì lungo via Niccolai, sono evidenti sul suo volto e su altre parti del corpo. Ma Spalletti, rimasto sempre cosciente dopo l’impatto e poi durante il trasferimento in eliambulanza ad Ancona, non appena ha potuto riavere tra le mani il suo smartphone, ha scattato un selfie e ha fatto conoscere attraverso i social quelle che sono le sue condizioni, le sue sensazioni dopo aver vissuto questa disavventura.«Amici, grazie per il vostro interesse e calore – ha scritto in un post il 51enne di Corridonia, noto cantante e presentatore -. Mi sono asfaltato su di una macchina e poi a terra. Sto bene. Se non mi son rotto nulla è perché c’è del superman in me...». Il simpatico riferimento di questa ultima sua frase è emblematico del personaggio: Daniele Spalletti, infatti, è noto a Corridonia anche come cantante della band “Giovedì Giallo”, protagonista di numerosi eventi all’insegna del divertimento e dell’allegria. Lui come solista ha il soprannome di Upim (che sta per “L’uomo più intelligente del mondo”). Spalletti è anche presentatore impegnato nel sociale, e in particolare nell’Azione cattolica corridoniana. Nel post su internet il centauro racconta poi i momenti successivi allo schianto contro l’auto ed il trasferimento all’ospedale di Torrette. «Ho provato l’ebbrezza della ambulanza – afferma -. Grazie ai miei soccorritori, di cuore. Ho provato l’estasi dell’elicottero, grazie a tutto il personale. Peccato che ho visto solo il cielo dall’elicottero. Ho provato l’esperienza della Tac, grazie a tutti i medici e infermieri dell’ospedale anconetano di Torrette. A presto amici».Mentre la polizia locale è impegnata per accertare la dinamica dell’incidente, la donna che era al volante della Dacia Sandero sottolinea «di non essere sbucata all’improvviso dalla traversa di via Ugolini». La dinamica dello schianto è ancora in fase di ricostruzione. Tantissimi i messaggi di vicinanza pervenuti a Spalletti, persona molto conosciuta e stimata.