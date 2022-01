Investito mentre cammina sul ciglio della strada, un 72enne portato a Torrette

CORRIDONIA - Stava camminando lungo il ciglio della strada, quando è stato investito da un'auto: l'uomo è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Torrette. L'incidente è avvenuto ieri nel tardo pomeriggio, attorno alle ore 18,30 in contrada Campogiano. Secondo le prime ricostriuzioni la vittima, un uomo di 72 anni di Corridonia, stava camminando in una zona piuttosto buia quando una Fiat Multipla, alla cui guida era una donna anche lei di Corridonia, lo ha urtato. L'uomo indossava un abito scuro e questo avrebbe reso ancor più difficile scorgere l'uomo nell'oscurità.

Subito è stato dato l'allarme: sul posto sono giunti gli uomini dell'emergenza sanitaria, i quali constatata la gravità delle condizioni dell'anziano hanno subito disposto il trasferimento all'ospedale regionale di Torrette. Per il trasporto è stata chiamata un'ambulanza, non essendo potuta intervenire l'eliambulanza. All'ospedale dorico le condizioni dell'uomo sono state definite preoccupanti, per cui bisognerà attendere gli sviluppi per avere un quadro della situazione. Naturalmente, i medici si sono riservati la prognosi. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Macerata per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell'incidente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA