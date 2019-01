Bar affollato: i ladri salgono al piano di sopra e devastano la casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORRIDONIA - Furto in casa a Passo del Bidollo. È accaduto lunedì sera a Corridonia, nella frazione di Colbuccaro, ai danni della famiglia Sagretti che gestisce il bar Ilario. I ladri, una volta entrati nell’appartamento, hanno trafugo 300 euro in contanti, un anello del valore di circa mille euro e provocato danni per diverse centinaia di euro.I malviventi avrebbero agito verso le 21, quando al bar c’erano diversi clienti. E sono entrati forzando una finestra del secondo piano, che hanno raggiunto attraverso la scala antincendio del vicino ristorante. «I ladri - racconta Ilario Sagretti, 77 anni - hanno divelto una finestra per entrare nell’appartamento al secondo piano, che ora è sfitto, e al suo interno non hanno trovato nulla. Sono poi scesi dalle scale ed hanno raggiunto il piano sottostante e sono entrati nel nostro appartamento, nell’ala che ospita le camere».