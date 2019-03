Auto contro una Vespa, feriti due diciassettenni Uno è in gravi condizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORRIDONIA - Incidente stradale da brividi ieri pomeriggio a Corridonia. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate un’auto e una Vespa, feriti i due diciassettenni in sella alla due ruote. Lo schianto è avvenuto intorno alle 16,30 a Corridonia, in via Font’Orsola, davanti all’ippodromo Martini. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, i due ragazzi - entrambi di Petriolo - stavano uscendo da un distributore di carburante. E per cause da accertare si sono scontrati con una Volskwagen Up, guidata da una donna, che procedeva lungo la strada provinciale in direzione di Mogliano. A seguito dell’impatto i due diciassettenni sono caduti rovinosamente a terra. Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto, nel volgere di pochi minuti, sono intervenuti il 118 e gli operatori della Croce Verde di Monte San Giusto. Le condizioni di uno dei ragazzi sono sembrate subito gravi e per questo è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Il giovane ha riportato una frattura esposta alla gamba sinistra ed è stato necessario il trasferimento all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. Meno gravi le condizioni del coetaneo, portato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata. Sul luogo dell’incidente anche una pattuglia della polizia stradale, al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.