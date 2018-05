L'auto tamponata cappotta sulla Superstrada: un ferito e traffico in tilt

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORRIDONIA - Incidente manda in tilt la circolazione lungo la superstrada, la Statale 77, a Corridonia.Per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia stradale di Macerata, una Bmw ha tamponato una Fiat Punto, condotta da un ascolano 40enne. L'utilitaria si è poi cappottata in mezzo alla careggiata. L'uomo è stato portato all'ospedale anche se le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazione. L'incidente ha avuto pesanti ripercussioni: l'arteria è stata infatti chiusa per circa un'ora con gravi ripercussioni sul traffico.