Auto divorata dalle fiamme davanti alle Poste Paura in un parcheggio

CORRIDONIA - Auto a fuoco ieri sera intorno alle 21 in via Santa Chiara, nel parcheggio di fronte all’ufficio postale. Un uomo stava parcheggiando la sua Fiat Multipla quando ha visto fuoriuscire delle fiamme dal cofano. Immediatamente è sceso dalla vettura e in poco tempo le fiamme hanno avvolto il veicolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Macerata e per gli accertamenti di rito, anche i carabinieri. Le cause del rogo sono accidentali.