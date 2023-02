CORRIDONIA - Era da qualche tempo che non si vedevano auto contromano sulla rotatoria all’imbocco della superstrada, stavamo quasi perdendo l’abitudine. A rinfrescarcela, ieri pomeriggio verso le 15.45, un automobilista alla guida di una Fiat Punto di colore celeste: l’auto, proveniente dalla zona industriale di Corridonia lungo viale Pausula, invece di svoltare a destra ed entrare nell’ampia rotatoria ha tirato dritto davanti al palazzo Zenit, sfiorando il frontale con diverse vetture.

Per fortuna stavolta nessun incidente, tutti sono usciti incolumi dalla manovra azzardata, che però è finita subito sui social: una persona trovatasi sul posto per caso durante la scena ha infatti scattato una foto postandola nel gruppo Facebook #Corridonia, suscitando, come solito, commenti che vanno dall’ilarità all’indignazione. I casi del genere, ormai, non si contano più e non sono mancati gli incidenti in passato: ma come intervenire in questo caso?