Litiga con la compagna e fugge di casa, ritrovato dai carabinieri dopo ore

CORRIDONIA - Un litigio con la compagna sarebbe alla base di una notte e una mattinata vissute nell’apprensione. L’episodio è avvenuto nella frazione di San Claudio e per fortuna si è concluso positivamente attorno alle 10. Come detto, tutto sarebbe scaturito da un litigio avvenuto attorno alla mezzanotte di domenica, tra un uomo di 70 anni e la sua compagna. Una discussione accesa a cui l’uomo avrebbe messo fine allontanandosi dall’abitazione. Da quel momento non si sarebbe più fatto sentire, tanto che attorno alle quattro di ieri è stato dato l’allarme. Le ricerche hanno interessato tutta la zona attorno a San Claudio e ieri mattina l’epilogo: l’uomo è stato rintracciato nel quartiere Le Vergini a Macerata: stava camminando lungo la strada ed era in buone condizioni.