Alice travolta fuori dalla discoteca: trovati e denunciati i tre pirati

CORRIDONIA – Era stata travolta e ferita da un’auto, con il conducente che si era dato alla fuga. Ma ora il pirata che ha mandato all’ospedale la ventenne Alice Rossini, è stato trovato. Anzi trovati: denunciato il pirata alla guida ma anche i due passeggeri, per favoreggiamento.I militari della Stazione Carabinieri di Misano Adriatico, al termine di specifici accertamenti indagavano in stato di libertà: C.D. 32 enne del luogo - ritenuto responsabile del reato di Fuga a seguito di sinistro stradale e omissione di soccorso - B.G. 30 enne del luogo e M.G. 30 enne del luogo ritenuti responsabili di Favoreggiamento personale in concorso.. L’attività consentiva infatti di appurare che i predetti, alle ore 05.15 del 01 nov 2018, si trovavano a bordo di un’autovettura di grossa cilindrata che, dopo aver investito la giovane, ometteva di fermarsi per prestarle soccorso.