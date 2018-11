Barista e ciclista di 20 anni travolta da un'auto pirata all'uscita dalla discoteca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORRIDONIA - Esce dalla discoteca e un’auto pirata la travolge. Sarà una festa di Halloween da dimenticare per la ventenne di Corridonia, Alice Rossini, barista e ciclista. La giovane si trovava insieme ad alcuni amici a Riccione per trascorrere insieme la vigilia di Ognissanti nella riviera romagnola, ma il gruppo di giovani non avrebbe mai pensato che la serata si sarebbe trasformata in un incubo.La giovane al momento si trova ricoverata all’ospedale di Rimini. Alice Rossini è conosciutissima anche nel mondo del ciclismo. Uno sport che pratica da molto tempo e per il quale ha partecipato a diverse gare. Ora tutta Corridonia aspetta che venga dimessa dall’ospedale per vederla tornare nella sua città.Ma la rabbia è molta e si spera che le indagini delle forze dell’ordine portino presto a scoprire l’automobilista che l’ha travolta senza nemmeno prestarle soccorso. Dopo la denuncia le forze dell’ordine potranno dare il via all’attività investigativa.