CORRIDONIA - Si è spento venerdì sera un personaggio storico della Corridonia degli ultimi decenni. All’età di 79 anni se n’è andato Luigi Pierluigi, un’icona della città da quando, nel 1966, aprì vicino all’ospedale, il Bar 55, che per quarant’anni è stato un punto di riferimento per tutta la comunità.

Una vita tutta dedicata alla sua “creatura”, la cui attività è andata avanti fino al 2006, con una sola altra passione: quella per il calcio, che lo aveva portato, sul finire degli anni Settanta, persino a creare una squadra tutta sua, che prese il nome proprio di Bar 55 Corridonia. Dopo la chiusura del bar, per un periodo ha aiutato i figli nella loro avventura nella ristorazione alla guida della pizzeria Lo Spuntino, altra attività ormai storica della città.



Tantissimi, ovviamente, i messaggi di cordoglio sui social network, a partire proprio dall’Associazione commercianti Corridonia, che ha formulato le sue condoglianze via Facebook. Ma anche tanti cittadini comuni hanno voluto lasciare un pensiero per uno dei barman corridoniani ante litteram.

«La morte è la conclusione della vita, di una vita che tu, caro Luigino, hai vissuto all’insegna della bontà – lo ricorda così la nuora Letizia Pieroni – nonno amorevole e sempre presente i tuoi occhi si illuminavano alla vista dei tuoi nipoti. Si potrebbero elencare mille qualità non solo riguardo al tuo carattere così umile e discreto ma ad esempio quel gelato così buono che tu facevi con tanta passione: perché tutti lo sanno tutti eri il numero uno dei ghiotti. Ci mancherai». Luigino, come era conosciuto da tutti, lascia la moglie Iolanda, i figli Fernando e Jonni, le nuore Letizia e Claudia e i nipoti Elena, Luca e Benedetta. I funerali verranno celebrati stamattina alle 9.30 alla chiesa di Santa Croce. Si raccolgono offerte per la Croce Verde di Corridonia.