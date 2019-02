Ladri in due abitazioni nella zona industriale Rubati orologi e denaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORRIDONIA - Nella serata di ieri nella zona industriale di Corridonia si sono registrati due furti in abitazione. In una casa i ladri dopo aver rotto una finestra si sono introdotti nell’immobile asportando un paio di orologi e orecchini per un valore di circa 200 euro complessivi. In un'altra i ladri dopo aver infranto una porta-finestra, hanno rubato denaro contante e monili in oro per un danno di oltre mille euro. Indagano i carabinieri.