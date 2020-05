Macerata, ubriaco non si ferma all'alt e urta un carabiniere. Arrestato dopo l'inseguimento: «Per così poco...»

MACERATA - Ubriaco non si ferma all’alt, colpisce un carabiniere e fugge. Arrestato un 41enne. L’uomo è stato anche denunciato per guida in stato di ebbrezza e sanzionato per l’inosservanza delle norme anti Covid.

LEGGI ANCHE:

Silvia Romano, le accuse fanno scattare il blitz alla Africa Milele. Perquisizioni in corso

Il Coronavirus batte in ritirata: tre province a contagi zero e 150 guariti nelle Marche

Alle 22.40 la pattuglia era in via Trento quando da lontano i militari hanno visto una Bmw, vecchio modello, procedere verso di loro. Uno dei due carabinieri ha alzato la paletta per fermare l’automobilista e procedere al controllo ma l’uomo prima ha rallentato, poi ha premuto il piede sull’acceleratore puntando l’auto nella direzione del militare. Nella fuga l’appuntato è stato colpito dallo specchietto sul lato destro del corpo (riportando 10 giorni di prognosi). Immediato è scattato l’inseguimento. E' stato bloccato: si tratta di un peruviano di 41 anni residente a Tolentino, finito in manette. Evidentemente ubriaco, si è rifiutato di sottoporsi all’alcoltest ed è stato denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza alcolica. E' stato arrestato per resistenza e violenza, oltre alle multe per le restrizioni Covid e per la guida in stato di ebbrezza. «Per così poco» avrebbe ripetuto ai militari .

© RIPRODUZIONE RISERVATA