Controlli al mercato: multe Covid al "no mask" e chiuso il bar senza registro di sanificazione

TOLENTINO - Non aveva ancora predisposto, dopo lughissimi mesi di pandemia Covid, il registro delle sanificazioni del locale: chiuso per almeno 5 giorni un bar di Tolentino. Questa mattina a Tolentino, dalle 8 alle 13, i militari della Compagnia, unitamente a personale della Polizia Locale hanno svolto un servizio di controllo del territorio in città e ci sono state anche multe per il mancato uso della mascherina.

APPROFONDIMENTI JESI Il sindaco positivo al Covid: «Anche alcuni collaboratori.... IL VIRUS Dopo la scoperta della variante brasiliana a Cerreto d’Esi i...



Essendo giorno di mercato, le pattuglie hanno controllato le zone del centro, proseguendo la propria attività controllando 5 bar della città e chiudendone uno, sito in Viale Benadduci, per mancato rispetto della normativa Covid. Nella fattispecie il titolare del locale non aveva ancora provveduto a redigere il registro delle sanificazioni periodiche; era stata inoltre chiusa a chiave la porta di uscita dal locale (distinta da quella d'ingresso). Il locale è stato chiuso per 5 giorni e gli atti verranno trasmessi alla Prefettura che, come noto, potrebbefare propri i 5 giorni dati dalle forze di polizia così come estenderli fino a 30 giorni.

Il Nucleo Operativo e Radiomobile ha denunciato a piede libero ai sensi del 187 del codice della Strada un cittadino che questa mattina ha causato un incidente stradale qui a Tolentino all'uscita della statale 77, subito risolto. Dagli accertamenti svolti è emerso che il soggetto era positivo ai cannabinoidi, venendo quindi denunciato a piede libero alla procura di Macerata per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

È stata comminata una sanzione amministrativa di €400 per una persona che usciva dal mercato senza indossare la mascherina; sono state controllate 95 macchine e 109 persone, elevando 4 contravvenzioni al codice della strada per un totale di €380 di sanzioni amministrative e 5 punti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA