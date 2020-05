«Sono di carta». «No, in microfibra». Esplode la polemica sulle mascherine donate dal Comune agli over 65

TOLENTINO - «Un pezzo di carta. Secondo voi io mi dovrei mettere in faccia questa mascherina?». Non usa mezza termini Gian Mario Mercorelli, prossimo candidato del M5S alla presidenza della Regione, per mostrare il disappunto nei confronti delle mascherine inviate dal Comune di Tolentino ai cittadini over 65. E la replica del sindaco Pezzanesi non si fa attendere: «Di solito si dice “sbaglia chi fa”, non è però questo il caso. C’è chi è sempre pronto a puntare il dito e ancor più a denigrare chi lavora».

Ma Mercorelli non molla. «Sono arrivate le mascherine del Comune – dice all’inizio del video - Laccio non elastico, il panno che sembra carta. Io mi dovrei mettere in faccia questa mascherina: non so chi l’ha toccata, chi l’ha imbustata; sono state usate le dovute precauzioni? Non ho parole». Il sindaco però difende il suo lavoro. «Alla segnalazione pubblicata dai 5 Stelle fanno eco i tantissimi ringraziamenti di chi ha apprezzato il nostro impegno. Stiamo distribuendo circa 4.500 mascherine acquistate nella prima fase emergenziale. Sono in ultramicrofibra certificata Oeco-tex, per uso personale privato non professionale, riutilizzabile e lavabile, adatta a bambini e adulti».

