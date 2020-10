Assembramenti di ragazzi senza mascherina, il sindaco chiede al prefetto di chiudere tre parchi

TOLENTINO - Il sindaco di Tolentino Giuseppe Pezzanesi ha inviato una richiesta al prefetto di Macerata per inibire tre zone della città, parco Isola d’Istria, i giardini John Lennon di fianco a palazzo Europa e quelli di viale Benadduci proprio per evitare che i ragazzi che li frequentano si assembrino senza mascherine nelle ore della notte, dove il controllo è più difficile.

L’appello

Il primo cittadino lancia anche un appello ai giovani che frequentano piazza Togliatti dove c’ è un bar. «Non è facile tener sotto controllo il piazzale – spiega il sindaco - perché i giovani si lasciano un po’ andare. Dico loro che bisogna fare meglio. Come sindaco vi esorto a farlo perché altrimenti, così come per i parchi, sarò costretto a prendere in considerazione la chiusura anche di quest’area. Aiutatemi a non farlo, cercate di rispettare le dovute restrizioni».

Ieri i positivi a Tolentino erano 53, invece 69 le persone in isolamento domiciliare, mentre lunedì scorso i positivi erano 57 e 71 le persone in quarantena. Il sindaco ribadisce con forza l’importanza di continuare a rispettare le disposizioni per evitare il propagarsi del covid-19. Visto l’avvicinarsi dell’inverno, Pezzanesi ha anche annunciato l’allestimento di tende davanti alle scuole per gli alunni che, entrando a scaglioni devono sostare all’aperto in attesa del loro turno. Infine, il sindaco e la giunta, si rivolgono con una delibera al governo per chiedere un alleggerimento delle restrizioni per le attività culturali, sportive e di ristorazione, già penalizzate dalle restrizioni fin qui praticate.

La sospensione

«Visto il recente decreto - scrivono - che prevede anche la sospensione delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e termali, teatri e cinema, nonché la limitazione dell’orario dalle 5 alle 18 per bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, chiediamo al Governo di modificare urgentemente il Dpcm, delegando se necessario i sindaci a responsabilizzarsi su azioni da apportare in quanto gli stessi conoscono più di altri le specifiche realtà locali».

