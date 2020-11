Che tempra nonna Marcellina: spegne 101 candeline malgrado il Covid

RECANATI - Chet tempra nonna Marcellina: più forte del Covid, a cui è positiva con lievi sitomi, spegne comune 101 candeline.

Festa di compleanno numero 101 con Covid-19 per la recanatese Marcellina Baldassarri: sta bene e attende l'esito negativo del tampone. Anche una torta con candeline per festeggiare l'anziana ospite dalla Rsa Anni Azzurri Parco di Veio (Roma) confortata dall'assistenza e dalle cure del personale e dalla vicinanza

"virtuale" della nipote Patrizia, che che da tanti anni vive a Torino ma che è molto legata alla città leopardiana, a Potenza Picena (Macerata), dove la 101/enne abita, e adora la zia: «Che tempra e che stile. - commenta la nipote di Marcellina - Qui sta superando anche la prova del Covid grazie a una Rsa che le sta dando davvero tanto, in termini di assistenza, qualità delle cure, affetto e attenzioni personali».

