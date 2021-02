L'ultimo trucco dei tuffatori di anziani: «Prenotiamo per il vaccino Covid». Scatta l'allarme

MONTECOSARO – Si spacciano per incaricati del Comune o della Asl a prendere le prenotazioni per il vaccino Covid e, in questo modo, cercano di intrufolarsi nelle case. I truffatori di turno sfruttano, come sempre, la preoccupazione del momento per mettere a segno i colpi nelle abitazioni delle persone più a rischio, in questo caso gli anziani alle prese con le prenotazioni per sottoporsi al vaccino anti-Covid. Diverse le segnalazioni. Lo ha reso noto questo fine settimana il Comune di Montecosaro dopo una serie di casi segnalati.

«Abbiamo ricevuto segnalazioni in merito a persone non autorizzate che si aggirano per le abitazioni spacciandosi per incaricati della Asl o del Comune per prendere appuntamento per fare le vaccinazioni – si legge nel post diffuso attraverso la pagina Facebook del Comune di Montecosaro - . Non è assolutamente vero. Quindi, raccomandiamo la massima attenzione e, nel caso, segnalare alle forze dell'ordine».

