Sei ragazzi sorpresi al parco con l'hashish: nei guai anche per le norme Covid

MONTE SAN GIUSTO - Si ritrovano al parco con l’hashish sei giovani denunciati. È accaduto ieri pomeriggio al parchetto di via Kennedy a Villa San Filippo.

I giovani, di età compresa tra i 20 e i 30 anni, tutti residenti in zona ad eccezione di uno che vive a Montegranaro, alla vista dei carabinieri hanno tentato di allontanarsi per evitare il controllo ma sono stati tutti bloccati. Uno di loro aveva un pezzo di hashish del peso di pochi grammi ed è stato segnalato alla prefettura, mentre tutti gli altri sono stati sanzionati per la violazione delle norme per il contenimento del Coronavirus.

