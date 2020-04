Operai in nero e senza mascherina, la titolare sbarra la porta ai carabinieri: denunciata

MONTE SAN GIUSTO – Sbarra la porta di ingresso per non consentire l'accesso ai carabinieri arrivati per un controllo: nella sua azienda operai in nero lavoravano senza alcun dispositivo di protezione. E la ditta non aveva neppure i permessi per proseguire l'attività.

I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Macerata, insieme all’Arma, hanno controllato due aziende gestite da cinesi e operanti nel settore calzaturiero: una di queste, a Monte San Giusto, è risultata inadempiente alle prescrizioni in materia di contenimento del Coronavirus nei luoghi di lavoro. Infatti, nell’azienda in questione lavoravano operai privi dei dispositivi di protezione individuale anti contagio. C'erano anche lavoratori in nero e clandestini, non sottoposti a sorveglianza sanitaria obbligatoria. La titolare è stata denunciata, oltre che per sfruttamento di manodopera clandestina, anche per resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale: all'arrivo dei militari, infatti, ha bloccato la porta di ingresso dell’azienda con una barra metallica.

