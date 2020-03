Divieti Coronavirus: trenta denunciati in poche ore. C'è chi ha fatto 40 km per comprare cibo per gatti

TOLENTINO - Controlli Covid-19, 30 persone denunciate, da chi percorre 40 chilometri per comprare il cibo per gatti a chi raggiunge Tolentino per fare prelievi al bancomat senza commissioni.

In questi giorni di emergenza Coronavirus, a Tolentino gli agenti della polizia locale sono particolarmente impegnati nei controlli, effettuati anche nelle ore notturne, per accertare se e quanti non rispettano le disposizioni del decreto della presidenza del consiglio per contenere il diffondersi del Covid-19. Finora sono stati controllati oltre 1.900 veicoli e 182 persone. Di queste ne sono state denunciate 30 perché provenienti da altri comuni e presenti a Tolentino senza un fondato motivo o perché, anche se residenti, erano fuori casa contravvenendo alla normativa. A rotazione sono stati controllati anche 11 esercizi commerciali disciplinando l’accesso e verificando le condizioni igienico-sanitarie. Tra le persone denunciate è stato individuato chi si è spostato anche di oltre 40 chilometri per acquistare il cibo per gatti, chi è venuto a Tolentino per evitare le spese delle commissioni di prelevamento bancomat, ma sostenendo comunque quelle per il carburante necessario allo spostamento, chi andava dalla fidanzata e alcuni perché si sono rifiutati di fornire spiegazioni sulla loro presenza non giustificata in città.

