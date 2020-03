Coronavirus, tornano dalla fiera nel Nord Italia, tre in isolamento: «Solo precauzione, stanno bene»

SAN SEVERINO - Tre cittadini residenti nel comune di San Severino Marche sono stati collocati in isolamento domiciliare fiduciario, su indicazione del dipartimento di prevenzione dell’Area Vasta 3 dell’Asur Marche, nell'ambito delle misure per il contenimento del Coronavirus.

A comunicarlo il primo cittadino settempedano, Rosa Piermattei, che sottolinea: «I nostri concittadini si trovano a casa solo in via del tutto precauzionali dopo essere rientrati da una fiera che si è tenuta nel nord Italia. Al momento non presenterebbero sintomi particolari e starebbero bene. Sono comunque sotto costante osservazione da parte del personale sanitario del Dipartimento di Prevenzione che ha anche informato i medici di medicina generale che assistono le tre persone. Come autorità locale mi sento in obbligo di tranquillizzare tutti sottolineando il senso di responsabilità mostrato dai nostri concittadini. Per quanto di mia competenza mi atterrò ai protocolli di legge al fine di garantire l’incolumità e la sicurezza dell’intera comunità».

