E' una donna 83enne la prima vittima maceratese del Coronavirus. Altri contagiati: c'è anche un medico

MACERATA - Prima vittima di Covid-19 nel Maceratese: si tratta di una donna di 83 anni domiciliata a Porto Recanati. L’anziana era ricoverata all’ospedale di Fermo ed era una familiare del 55enne portorecanatese attualmente ricoverato nel reparto di Malattie infettive del nosocomio Fermano. La donna aveva sin da subito manifestato gravi sintomi riconducibili al Coronavirus e ieri è arrivata la notizia del triste epilogo. «Purtroppo apprendiamo la terribile notizia e ci stringiamo intorno al dolore della famiglia», ha commentato il sindaco Roberto Mozzicafreddo.

Nel frattempo continuano ad aumentare i casi positivi nella nostra provincia. Dopo essersi sottoposti al tampone, un medico di Morrovalle e un uomo di Pioraco sono risultati positivi al virus. Il professionista sta bene e continua telefonicamente a dare il suo contributo ai pazienti in questo momento difficile di emergenza. Da chiarire, in entrambe i casi, come i pazienti abbiano contratto il Covid-19. È risultata positiva anche una donna 56enne di Cingoli che vive nella frazione di Troviggiano e che si trova ricoverata all’ospedale di Jesi. Lunedì era risultata positiva al virus anche una donna di 89 anni, sempre di Cingoli, ospite presso la casa di riposo comunale; in seguito alla notizia tutti gli ospiti della struttura sono stati messi in quarantena.

