Macerata, casi di Coronavirus quasi raddoppiati soli tre giorni: tra i positivi anche due medici

MACERATA - Salgono a 17 i casi positivi di Coronavirus nel Maceratese. Rispetto a lunedì sono quasi raddoppiati dato che la provincia è passata, in tre giorni, da 9 a 11 a 17. Martedì è stata registrata purtroppo anche la prima vittima, una donna di 83 anni di Porto Recanati, con patologie pregresse, che era ricoverata all'ospedale di Fermo. In aumento anche le persone che si trovano in isolamento precauzionale in provincia che sono passate, rispetto all'altro ieri, da 126 a 154; di queste 22 sono sintomatiche e 27 sono operatori sanitari (nove in più rispetto al giorno precedente). Nella regione, che conta 479 casi positivi, sono saliti anche i decessi, 22, e ieri è stato registrato anche il primo caso di Covid-19 nella provincia di Ascoli Piceno.

LEGGI ANCHE:

Coronavirus: barbieri chiusi e tabaccherie aperte: ecco chi deve abbassare la serranda/ Scarica il testo del decreto

Coronavirus: barbieri chiusi e tabaccherie aperte: ecco chi deve abbassare la serranda/ Scarica il testo del decreto

Positivi al Coronavirus il 33enne di Reggio Emilia ma residente a Civitanova e l'imprenditore di 55 anni di Porto Recanati: tutti e due ricoverati nel reparto di Malattie Infettive di Fermo. Positivo un 52enne di Apiro; tre donne di Cingoli, rispettivamente di 59, 89 e 56 anni; il dottor Marco Sigona di Macerata; una persona di Porto Recanati e una di Civitanova; un uomo di Pioraco; un medico di Morrovalle, che si trova in isolamento a casa e sta bene; un piccolo artigiano recanatese di 52 anni e altri cinque casi. «Come era prevedibile, anche nella nostra città si è verificato il primo caso di positività da Coronavirus», le parole del sindaco leopardiano Antonio Bravi.



L'artigiano attualmente è ricoverato all'ospedale di San Benedetto del Tronto in terapia intensiva e in condizioni serie. L'uomo era stato a un corso di aggiornamento a Modena una ventina di giorni fa: potrebbe aver contratto in quell'occasione il virus. Aveva accusato dei sintomi influenzali ma probabilmente non aveva subito ricondotto i malanni al Covid-19. In poco tempo le sue condizioni si sono aggravate e quando si è sottoposto al tampone questo ha dato esito positivo. I familiari del 52enne sono in quarantena a casa e stanno bene. «Raccomando - prosegue Bravi - il rispetto più rigoroso possibile delle prescrizioni in vigore: è l'unico modo per ridurre i rischi per noi stessi e per le persone a noi più care». A Cingoli la mamma ultra 80enne della 56enne di Troviggiano risultata positiva al Covid-19 e ricoverata all'ospedale di Jesi si trova in isolamento domiciliare. Grande attenzione anche nella casa di riposo comunale dopo che l'89enne, ricoverata ora a Camerino, è risultata positiva; tutti gli ospiti si trovano in quarantena. A Pioraco, il medico di base dell'uomo risultato positivo al Covid-19 si trova in isolamento precauzionale, così come disposto dall'Asur, fino al 23 marzo e ha assicurato di stare bene. Nel frattempo all'ospedale di Camerino, adibito a ospitare i pazienti positivi al Coronavirus, le persone ricoverate sono salite a 41: quattro in terapia intensiva e 37 negli altri reparti. Nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Civitanova rimane invece la 74enne di Pesaro.

Le difficoltà

I contagi aumentano e, di conseguenza, i posti letto, le apparecchiature e il personale sanitario rischiano di non essere più sufficienti. L'ospedale di Camerino, come aveva già annunciato il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli lunedì, non basterà per l'Area Vasta 3 e si sta già ragionando su quale altro nosocomio della provincia sarà destinato ai pazienti positivi al Coronavirus.

Le scelta, attesa per oggi, dovrebbe ricadere o sull'ospedale del capoluogo o su quello della città rivierasca; tra Macerata e Civitanova sembra però che questa seconda opzione potrebbe essere la decisione migliore, in base alle valutazioni dei vertici Asur, per affrontare l'emergenza e per ricoverare i pazienti positivi al Covid-19 che aumentano di ora in ora.



Ultimo aggiornamento: 16:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA