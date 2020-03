Scuole chiuse per il Coronavirus, Eleonora apre le porte di casa: «Ai vostri figli posso badare io»

CORRIDONIA - «Dopo aver sentito tanti discorsi ma nessuna azione concreta, ho deciso di fare qualcosa di pratico, per aiutare i genitori che in questo periodo si trovano in difficoltà a livello organizzativo per l'allarme Coronavirus». Con queste parole la giovane mamma di Corridonia, Eleonora Giacomini, ha spiegato l'obiettivo di quell'idea che è riuscita a tramutare in realtà, attraverso poche e semplici mosse. Il tutto è partito da un post sul profilo Facebook di Giacomini, dove la ragazza ha scritto che in questi giorni senza scuole, si sarebbe offerta volentieri di tenere un massimo di 10 bambini a casa sua, dalle 9 alle 12.30.

«L'idea mi è venuta - spiega telefonicamente la mamma mentre in sottofondo si sente il rumore dei bambini che giocano - perché essendo una libera professionista, riesco a lavorare in autonomia e allo stesso tempo a stare insieme ai miei figli, uno di 8 anni e uno di 18 mesi. Così, dal momento che ho la possibilità di poter stare a casa, mi è sembrato logico e utile dare una mano a tutti quei genitori che, considerando anche le scuole chiuse per il Coronavirus, dovendo andare a lavoro non sanno a chi lasciare i propri bambini. Ecco perché ho deciso di aprire le porte di casa mia».



Eleonora ha raccontato della sua attività di libera professionista come organizzatrice di eventi, specificando che proprio ieri sarebbe dovuta partire alla volta di Riccione per partecipare alla quarta edizione di una manifestazione tutta al femminile intitolata DonnaOn, essendo parte integrante del team organizzatore. Purtroppo a causa dell'epidemia, l'evento è stato annullato.

L'impegno

«Lavoravamo da circa un anno all'organizzazione di questo evento e vederlo sfumare così non è stato affatto bello - sottolinea Giacomini -, non solo per l'impegno e il tempo investito ma soprattutto per l'importanza del tema del congresso, ovvero le donne. Queste settimane non sono state facili tra cambiamenti repentini e annullamenti improvvisi, ma non mi sono data per vinta e riflettendoci su, ho pensato che mi sarebbe comunque piaciuto portare avanti un progetto per supportare le donne, le mamme, anche in questa particolare circostanza».

Il passaparola

La solidarietà è la vera protagonista di questo progetto dal successo meritato. Eleonora Giacomini ha anche spiegato del passaparola veloce ed efficace tra amici e conoscenti, al punto che il numero prefissato di 10 bambini è stato raggiunto velocemente. «Ma le telefonate continuano ad arrivarmi - ha continuato -, anche da parte di mamme della scuola di mio figlio; purtroppo però ho dovuto dire no per ragioni di spazio e di sicurezza. Ci sono i figli di amici e conoscenti principalmente, che mi hanno chiamato per primi». Si guarda la televisione, si gioca tutti insieme, si fanno i compiti, queste le attività principali con cui Eleonora intrattiene i bambini fino alle 12.30, naturalmente senza alcun costo. In questo modo i bambini trascorrono del tempo e insieme si divertono, mentre i genitori possono lavorare tranquilli sapendoli al sicuro.



