Camerino, sospetto Coronavirus: ricoverato in ospedale il vescovo Napolioni

LEGGI ANCHE:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMERINO - Sospetto, ieri pomeriggio è stato ricoverato all’ospedale di Cremona, vescovo della città lombarda, originario died ex parroco di Don Orione a. Da qualche giorno il presule soffriva di febbre alta e problemi alle vie respiratorie, è stato condotto in ospedale per accertamenti e per sottoporsi al tampone che accerterà se è stato contagiato da Covid 19, il virus che sta creando una pericolosa epidemia, con la Lombardia tra le regioni più colpite. L’annuncio è stato dato da una nota della diocesi di Cremona.