Coronavirus, primi malati nel Covid Hospital di Camerino. Il sindaco: «Terremoto nel terremoto»

CAMERINO - Una quindicina di malati di Covid-19 erano già arrivati ieri sera all'ospedale di, trasferiti da Pesaro, Urbino e Senigallia. Al tempo stesso per tutta la giornata di ieri sono continuate le dimissioni dei pazienti ricoverati o il loro trasferimento a Macerata o San Severino. Dei precedenti servizi sono aperti solo la farmacia ospedaliera ed il pronto soccorso, che ha un percorso differenziato di ingresso per i malati di Coronavirus. Da domenica sera nessuno può più entrare all'ospedale, tutti gli ingressi sono sigillati. La guardia medica è stata spostata nell'edificio del distretto non lontano dal nosocomio. Tra la popolazione prevale la rabbia e il disorientamento: «Perché proprio qui? Siamo in trincea già da tre anni», il commento più ricorrente sui social.Intanto il Comune di Camerino elenca in un documento che sarà inviato al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al capo nazionale di Protezione civile Angelo Borrelli, al presidente della Regione Luca Ceriscioli una serie di richieste per fronteggiare la nuova emergenza: un ospedale da campo da montare alle Calvie, nella stessa zona dove si erano trovati i camerti dopo le scosse, il trasferimento degli ambulatori e dei servizi amministrativi in altre strutture individuate dal Comune, la dichiarazione di zona rossa per emergenza sanitaria e aiuti economici alle attività penalizzate dall'emergenza, potenziamento del trasporto pubblico locale e richiesta di un incontro per trovare soluzioni condivise ai punti espressi.L'annuncio di questa iniziativa viene dato in una conferenza stampa congiunta, tenutasi all'aperto per motivi di salute pubblica, dai consiglieri di maggioranza e minoranza. Spiega il sindaco Sandro Sborgia: «La decisione è stata presa dalla Regione su una valutazione dei tecnici, ci sono riflessi durissimi per una popolazione già duramente provata dal sisma, secondo noi è unnel terremoto. Abbiamo espresso la contrarietà del territorio a una decisione calata dall'alto e avrà dure ripercussioni sul tessuto sociale ed economico, sull'università che è il motore della città. Ci sono anche tanti anziani soli».Ha poi preso la parola il capogruppo di minoranza Gianluca Pasqui di Radici al futuro: «Condanniamo con forza questo modo di operare che non ha giustificazioni. Non si può dare qualcosa a qualcuno e togliere a qualcun altro, senza prevedere alternative, è stato smontato un gioiello sanitario come l'ospedale». Monta anche la polemica politica. «Ritengo che sia il messaggio più brutto che oggi le istituzioni possano dare ad un territorio già penalizzato dal terremoto e fortemente in crisi: privarlo di tutti i servizi è un pessimo segnale», dichiara Francesco Acquaroli, deputato di Fratelli d'Italia e candidato alla Presidenza della Regione Marche. «Ho formalizzato al presidente Ceriscioli le istanze del territorio montano spiega Elena Leonardi, capogruppo in Regione di Fratelli d'Italia e vicepresidente della commissione sanità ho chiesto alla Giunta regionale che nel prendere questa decisione dia contemporaneamente delle reali garanzie per il futuro della struttura una volta terminata la fase critica, con la certezza della ripresa di tutte le normali attività».