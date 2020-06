Macerata, sordina alla movida: coprifuoco alle 2 per i locali e severi limiti agli alcolici

MACERATA - Primo: i locali dovranno chiudere entro le ore 2. Secondo: scatta il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche dalle ore 24. Terzo: ci sarà il divieto d’asporto in vetro e alluminio dalle ore 22 alle 2. Quarto e ultimo punto: divieto di detenzione di vetro e alluminio sul suolo pubblico dalle 22 alle 6.

Tutto questo per le attività del centro storico (entro mura urbiche). Sono i quattro punti dell’ordinanza che il sindaco di Macerata Romano Carancini firmerà oggi per regolare la movida in centro anche alla luce di quanto accaduto nell’ultimo weekend, tra liti, ubriachi e rumori molesti fino a notte fonda.



Con diversa ordinanza del comandante della polizia locale il sindaco ha dato indirizzo di confermare l’apertura del varco Ztl nei giorni di sabato e festivi dalle ore 10 alle ore 14 (sabato e festivi Ztl chiusa dalle ore 18 alle 22).

«Credo fosse mio dovere assumere un’ordinanza in grado di rispondere ad una movida che è bellissima e ci arricchisce solo se resta nei limiti del rispetto di tutti e soprattutto di sé stessi, riducendo il rischio dell’eccesso da alcol - ha spiegato in serata il sindaco di Macerata Romano Carancini -. Avremo sempre più persone nel nostro centro storico se riusciamo a trasmettere il messaggio che siamo capaci di vivere serate insieme in allegria con tanti giovani e famiglie nella sicurezza delle relazioni e degli spazi».

Il sindaco aveva annunciato questa sua presa di posizione. Se una quindicina di giorni fa si era optato per dare ancora fiducia a chi organizza e chi si diverte durante la movida settimanale, alla luce dei gravi fatti accaduti nello scorso weekend stavolta è scattato un giro di vite. Il segnale che l’amministrazione vuol dare con questa ordinanza che sarà immediatamente operativa è che il centro di Macerata non è zona franca dove tutto è permesso. «Ho avuto un lungo colloquio col comandante della polizia locale Danilo Doria – aveva detto il primo cittadino - sulle situazioni che si sono verificate e quindi assumeremo delle decisioni molto stringenti». L’ordinanza è pronta. Oggi la firma.

