Macerata, orari allungati per i negozi riaperti? «No, grazie. mancano clienti e personale»

MACERATA - Non solo le attività commerciali di Macerata possono occupare più suolo pubblico per tavoli e sedie e per accogliere al meglio i clienti, in via eccezionale, con l’obiettivo di superare l’emergenza post Covid, ma hanno anche, per quest’anno, la possibilità di modificare l’orario di lavoro.

Così le attività artigianali, come pizzerie, pasticcerie, gelaterie ed altri esercizi analoghi possono restare sempre aperti, con la sola condizione di renderlo noto. Un’opportunità non indifferente, ma che molte attività ha scelto di non cogliere così da non modificare gli orari, complice la mancanza, almeno per ora, del personale extra data la riduzione della mole di lavoro.



Roberto Andreoli del Bar Mercurio in piazza della Libertà è uno dei titolari che seguirà l’orario classico senza modifiche e spiega: «Per un momento ci era balenata in testa l’idea di rimanere aperti anche la domenica, ma considerato che lo staff si è notevolmente ridotto e lavoriamo in 2 massimo in 3, preferiamo continuare come sempre». Andreoli, come molti altri locali, si è dovuto reinventare tant’è che su ogni tavolo ha applicato un codice per consultare il menù direttamente online ed evitare al minimo il contatto.

Accanto al Bar Mercurio, anche la cioccolateria Magacacao sempre in piazza ha caricato il menù online e ha rivisto i suoi orari. «Proprio come è cambiato l’orario, è cambiata anche la mole di lavoro, - dice Lucia Mazzante da dietro il bancone della ciocciolateria protetta dal plexiglas – pertanto ci stiamo muovendo a piccoli passi. Considerando anche che la clientela è diminuita senza gli universitari, ridimensionare è stato necessario. Vediamo come va, diciamo che quando con le giornate di sole è meglio». Barbara Trozzo della gelateria Tutto Gelato in via Spalato procede cauta e nemmeno lei modificherà l’orario della gelateria e rinuncerà per il momento al servizio al tavolo: «Seguiamo scrupolosamente le regole e rimaniamo sempre vigili, perciò nonostante la ripresa stia andando abbastanza bene, preferiamo continuare con l’orario solito, anche perché ci sono tante cose a cui fare attenzione specialmente in un’attività come la nostra dove, soprattutto in estate, non è difficile che si possano creare degli assembramenti. Sempre in quest’ottica abbiamo pensato anche a un servizio da promuovere per ordinare e ritirare su appuntamento e riprenderemo anche con il servizio a domicilio, interrotto perché con la riapertura le priorità sono state riorganizzare l’attività e il personale».

Allo stesso modo, Catia Monachesi della pasticceria Monachesi in corso Cairoli lavorerà nell’orario classico: «Avendo perso una fascia importante della clientela, dagli impiegati agli studenti tra smart working e chiusura delle scuole, tenere aperto più a lungo non ci conviene, basti pensare che la mattina apriamo più tardi».

Luigi Santi e Marco Mosciatti della Pizzeria del Corso, con il bancone che affaccia direttamente sul corso, approfitteranno della disposizioni comunali prolungando l’orario il sabato sera. A confermalo è Santi: «Il sabato sera rimarremo aperti fino a tardi come il giovedì, l’unica differenza è che non ci alterneremo io e Marco, bensì lavoreremo entrambi di modo che uno di noi due starà al banco e l’altro eviterà gli assembramenti e controllerà che all’esterno non si formino code. Le forze dell’ordine, inoltre, sono presenti, ci danno dei consigli ma ci vengono anche incontro. Naturalmente, noi provvediamo a fare il possibile nei limiti del nostro spazio, ma non possiamo occuparci anche per chi, magari, si mette a mangiare lungo il corso». E mentre Luigi spiegava la situazione, ha fatto capolino per un saluto veloce anche il sindaco di Macerata Romano Carancini che si è confrontato più volte con i commercianti e con i cittadini. Il sindaco ha sottolineato il lavoro e l’impregno sia delle forze dell’ordine che dei commercianti.

