Il virus circola tra i banchi: positiva una bambina, in isolamento i compagni della scuola d'infanzia

MACERATA - Positiva una bambina di una scuola dell’infanzia di Macerata: è il primo caso nel capoluogo a interessare gli istituti scolastici.

LEGGI ANCHE:

Le Marche all'era del Covid: distanti, in mascherina e attenzione ai contatti

Covid e Scuola: due istituti chiusi e venti classi (su diecimila) in quarantena nelle Marche

La minore, che frequenta la scuola dell’infanzia de Le Vergini dell’istituto comprensivo “Enrico Fermi” di Macerata, è risultata positiva al tampone giovedì e l’Asur ha subito fatto scattare tutti i protocolli del caso isolando la classe e avviando le indagini epidemiologiche per risalire ai contatti stretti della bambina.



Il tampone

Tutti i compagni di classe della piccola saranno sottoposti al tampone. Si tratta del primo caso di positività al Covid-19 nelle scuole del capoluogo e del quinto caso in Provincia. Il primo era stato registrato il 21 settembre a Civitanova e aveva riguardato uno studente fermano che frequenta il liceo “Leonardo Da Vinci” della città costiera. Il ragazzo aveva contratto il virus nell’ambiente familiare e tutti i doppi tamponi effettuati sui suoi compagni di classe sono risultati negativi. Il secondo caso si è registrato sempre in un istituto scolastico della città costiera dove una ragazza della scuola media “Annibal Caro” è risultata positiva martedì 29 settembre; la giovane aveva manifestato sintomi riconducibili al Covid la domenica prima e il lunedì non era andata a scuola e si era subito sottoposta al tampone. Anche in questo caso i compagni di classe e i docenti sono stati posti in quarantena in attesa dell’esito dei tamponi – effettuati ieri - e con loro anche alcune compagne di danza della studentessa – che avevano avuto contatti stretti con la giovane contagiata - e la loro insegnante. Terzo caso invece all’Alberghiero di Cingoli dove è risultato positivo un dipendente che però non aveva contatti con i ragazzi; gli accertamenti sono stati eseguiti solo su due colleghi di lavoro dell’uomo ed entrambi i tamponi sono risultati negativi. Il quarto caso infine è stato registrato sempre a Civitanova dove una maestra è risultata positiva alla scuola dell’infanzia “Lo Scoiattolo” – facente parte dell’istituto comprensivo Via Tacito - in via Guerrazzi, nel quartiere di San Marone; anche in questo caso tutta la classe è in quarantena in attesa del tampone nonostante la docente non frequentasse la scuola dai primi giorni della settimana scorsa dato che aveva manifestato dei sintomi influenzali e non si era presentata a scuola.

I controlli

Infine il caso del capoluogo dove una bambina della scuola dell’infanzia de Le Vergini è risultata positiva; i ragazzi e i docenti che sono entrati in contatto con la minore si trovano ora in isolamento a casa e sono in attesa di essere sottoposti al tampone. L’Area Vasta ha già avviato tutti i protocolli e le relative indagini epidemiologiche per risalire ai contatti della minore come da prassi. Al momento, nel capoluogo, sono in fase di verifica anche altri casi di studenti che potrebbero essere positivi al Covid-19 e che si sono sottoposti al tampone; tra questi anche una coppia di fratellini.

I contagi

Nella provincia è positivo anche un bambino di tre anni di Porto Recanati; il piccolo è asintomatico e non ha avuto altri contatti con bimbi dell’asilo in quanto non lo frequenta ancora. Si tratta in questo caso di un contagio in ambito familiare. Il consueto bollettino del Gores ieri ha registrato dodici nuovi casi in provincia di Macerata e complessivamente 42 nella regione Marche.

Ultimo aggiornamento: 09:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA