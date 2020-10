Senza mascherina nei giovedì sera della movida universitaria: quindici ragazzi multati

CAMERINO - Funzionano i controlli interforze nel centro storico di Macerata. Solo tre le sanzioni effettuate nella notte di giovedì ad altrettanti giovani sprovvisti di mascherina. Dodici ragazzi multati invece a Camerino per il non utilizzo del dispositivo di protezione individuale e due denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Ieri sera, nel cuore di Macerata, solo tre giovani sono stati multati dai carabinieri del capoluogo in quanto si trovavano in corso della Repubblica e non indossavano la mascherina. Nel giovedì della movida universitaria però è andata diversamente a Camerino dove i carabinieri della locale Compagnia hanno sorpreso 12 ragazzi senza mascherine.

