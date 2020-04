Il consiglio di Bertolaso: «Controllo della temperatura a chi entra o esce dall'Hotel House»

PORTO RECANATI - Una misurazione sistematica della temperatura dei residenti e di chi entra o esce dall’Hotel House: è uno degli strumenti indicati da Guido Bertolaso per prevenire il diffondersi dell’epidemia da Coronavirus nel maxicondominio. L’ex capo della Protezione civile nazionale conosce il territorio e oggi è punto di riferimento nella realizzazione dell’ospedale Covid-19 a Civitanova. «In questo momento è di vitale importanza la prevenzione, è uno degli strumenti principali per contrastare la pandemia», ricorda Bertolaso.

E proprio sulla prevenzione egli punta l’attenzione, quando gli si prospetta la situazione del palazzone multietnico, dove a convivere, spesso in condizioni igienico-sanitarie non proprio ottimali, ci sono circa duemila persone divise in una trentina di etnie.



«È di fondamentale importanza la pulizia costante dei locali comuni e dei singoli appartamenti- dice Bertolaso a chiare note -. Sono venuto a conoscenza di un caso di positività al virus all’interno del condominio. Bene, bisogna che i locali interni dell’immobile vengano tenuti sempre ben puliti e chiaramente che sia la persona risultata positivo che gli altri componenti della famiglia osservino alla lettera le disposizioni mediche». Bertolaso suggerisce inoltre la misurazione della temperatura corporea sia a chi esce dal condominio che a chi entra. «Anche questo è un lavoro importante. La temperatura è il primo campanello d’allarme. Star male di Covid-19 è una brutta esperienza. Nel giro di poco ti manca il respiro e il malessere è devastante. Io ho avuto la fortuna di non essere stato intubato, ma sono stato male. Quindi massima prevenzione. In ambienti così grandi e vissuti da così tanta gente che, immagino, non sta sempre chiusa in casa, è particolarmente facile che il virus si propaghi Va benissimo l’uso costante delle mascherine che la Protezione civile comunale o gli stessi residenti hanno provveduto a reperire ma bisogna puntare molto sul rispetto delle misure di sicurezza e sulla massima limitazione degli assembramenti. Non a caso in quel contesto a breve inizia anche il ramadan. Ecco perché è bene che vengano prese le temperature. Nei prossimi giorni sono anche disponibile ad effettuare un sopralluogo direttamente all’Hotel House così da constatare personalmente la situazione».



La collaborazione

Nella sua permanenza a Civitanova Bertolaso viene seguito dal raggruppamento di Macerata dell’Ordine di Malta, guidato da Stefano Carnevali. A coprire i turni di vigilanza del padiglione dell’ex Fiera, dove i tecnici stanno realizzando il nuovo ospedale, ci sono anche i volontari Cisom di Fabriano, Ancona, Fermo-Ascoli. Il Cisom è da sempre molto attivo sul territorio e fa parte della colonna mobile della Protezione civile regionale.

