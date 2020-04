Animali padroni delle città svuotate dal Coronavirus: i cinghiali passeggiano in strada

FIASTRA – Ai tempi del Coronavirus, nei centri abitati in cui gli esseri umani sono chiusi a casa per evitare il contagio, gli animali selvatici si riprendono gli spazi liberi dalla presenza umana. A San Lorenzo al lago di Fiastra sono stati i cinghiali, ad essere protagonisti di una passeggiata in paese, all'ora dell'aperitivo, martedì intorno alle 19.

Ad immortalarli con il cellulare è stato Giancarlo Ricottini, gestore del rifugio del Tribbio, che si trovava a passare in auto. «Martedì sera alle sette passavo a San Lorenzo quando li ho visti all'incrocio con la strada per Sarnano, non lontano dal benzinaio - racconta Ricottini - è impressionante, non essendoci traffico e gente in giro, erano lì in mezzo e passeggiavano tranquillamente. Si sono abituati alle auto, ero lì di fianco a loro dentro la mia macchina ed hanno continuato come se niente fosse».

