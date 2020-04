Cocaina nascosta negli slip, due donne finiscono nei guai. Una ha violato la quarantena ​obbligatoria

RECANATI - I carabinieri di Recanati, insieme ai colleghi della stazione forestale, coadiuvati dalle agenti della polizia locale, hanno deferito alla procura tre persone, due donne rispettivamente di 45 e 30 anni e un uomo di 29, tutti originari della provincia di Ancona. È successo martedì scorso. Nel corso di un’operazione legata al rispetto delle misure anticontagio, intorno alle ore 19, i carabinieri hanno fermato i tre sulla strada provinciale 105, in una zona di campagna.

Erano a bordo di una Dacia Sandero. Non hanno saputo giustificare la loro presenza in zona, poi sono diventati sempre più nervosi. E a quel punto i carabinieri hanno deciso di approfondire il controllo. La perquisizione effettuata grazie alla collaborazione di personale femminile della polizia locale, ha consentito di recuperare della droga. Le due donne infatti avevano nascosti negli slip involucri di cocaina per complessivi 6,80 grammi. Nella macchina trovato anche un coltello. È quindi scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e porto illegale di arma bianca ed, ovviamente, tutti e tre sono stati sanzionati anche ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 19/2020 per la reiterata violazione delle misure di contenimento epidemico. Una delle due donne è stata invece denunciata poiché si era arbitrariamente allontanata dal proprio domicilio nonostante sottoposta a quarantena obbligatoria.

