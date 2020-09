Protocolli anti Covid non rispettati, chiusi e multati due bar e una pasticceria

CIVITANOVA - Lo scorso fine settimana è stato all'insegna dei controlli, da parte dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Civitanova, per accertare il rispetto delle misure anti-Covid19.

Sono state sanzionate altre tre attività commerciali: sabato sera un bar in centro a Civitanova, mentre nel pomeriggio di domenica un noto bar del centro di Montecosaro Scalo ed una pasticceria gelateria a Trodica di Morrovalle. Saracinesche abbassate per cinque giorni con le relative sanzioni. In tutte e tre i casi, sono state accertate irregolarità relative al mancato impianto ed aggiornamento del registro delle operazioni di igienizzazione, l’omessa informazione ai clienti delle misure di prevenzione del covid-19, la presenza di avventori oppure dipendenti sprovvisti di mascherina.

