Civitanova, operatore commerciale positivo al Covid: tanti giovani nella sua attività sul lungomare

CIVITANOVA - Operatore commerciale del lungomare nord di Civitanova tunisino è risultato positivo al coronavirus, è asintomatico e gestisce un’attività frequentatissima dai giovani.

Per questo la notizia della sua positività riscontrata all'ospedale ha generato una qualche apprensione.



L’ultima volta che il tunisino sarebbe stato presente nell’attività è stata il 15 luglio scorso. L’Asur, come sempre accade di fronte a una nuova positività al Covid, sta ricostruendo i suoi contatti. La scoperta della positività l’uomo l’ha fatta recandosi al pronto soccorso per un motivo che nulla ha a che vedere con il Covid. Gli hanno fatto il tampone, come di prassi ed è stata scoperta la sua positività.

