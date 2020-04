Guanti e mascherine lasciati ovunque: la nuova emergenza rifiuti nell'era del Coronavirus

CIVITANOVA - Presidi di protezione personale gettati in terra, fuori dai supermercati, dalle filiali bancarie, dalle farmacie e in altre zone della città. La cosiddetta “inciviltà da Coronavirus” colpisce anche a Civitanova, rischiando di sommare problemi ambientali a quelli sanitari. Mascherine chirurgiche e guanti in lattice e in nitrile vengono infatti spesso gettati in strada, sui marciapiedi, nei parcheggi degli esercizi commerciali.

Tanti cittadini stanno segnalando la presenza di dispositivi di protezione buttati per terra dopo l’utilizzo. Un fenomeno molto frequente nei postegg i delle grandi rivendite alimentari. Una cliente della Coop di San Marone ha denunciato sulla pagina Facebook «di aver raccolto e buttato nel bidone dell’immondizia decine di guanti di plastica lasciati a terra fuori dal supermercato». In rete fioccano interventi indignati. Situazione particolarmente critica nel parcheggio dell’emporio Coal di via Carducci dove, nonostante la presenza di cestini dei rifiuti, abbondano guanti e le mascherine gettati sul piazzale.



