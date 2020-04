Disinfettante spruzzato sulla tastiera: bancomat in tilt e lunghe file alle Poste

CIVITANOVA - L’utilizzo inappropriato dei presidi di sicurezza personale, atti a difendersi dal contagio di Coronavirus, può creare avarie a dispositivi elettronici di uso frequente, come i bancomat. Qualche utente ha infatti spruzzato spray disinfettante direttamente sulla tastiera dello sportello automatico della filiale di Poste Italiane situata in via De Amicis, mettendo temporaneamente ko il postamat del popoloso quartiere di San Marone a Civitanova.

Il mancato funzionamento dello sportello automatico ha causato un aumento della coda di utenti e lunghe attese, sovraccaricando ulteriormente la filiale delle Poste (che prevede ingressi contingentati come stabilito dalle disposizioni governative).

